L字ファスナー 二つ折り財布 メンズ Allegro アレグロ フリーブロ 薄型 コンパクト イタリアンレザー 本革 ボックス型小銭入れ 小銭入れあり 通勤 通学 二つ折り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

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【フリーブロシリーズ】

イタリアンレザーを用いた薄くて多機能なスモールレザーグッズ



・商品スペック

サイズ：（約）W9.5cm×H10cm×D2.5cm

素材：本体：牛革（イタリアンレザー）

収納：カードポケット×7、ボックス型小銭入れ、札入れ

カラー：【ブラック】【チョコ】【カーキ】

生産国：インド

本革 イタリアンレザー（牛革） L字ファスナー 二つ折り財布 財布 小銭入れあり BOX型小銭入れ



・ご注意事項

※お使いのモニターやデバイスの調整により、画面上の色と若干の違いが感じられる場合がございます。

あらかじめご了承下さい。



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