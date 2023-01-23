『L字ファスナー 二つ折り財布 メンズ Allegro アレグロ フリーブロ 薄型 コンパクト イタリアンレザー 本革 ボックス型小銭入れ 小銭入れあり 通勤 通学 二つ折り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 13時 08分に出品され04月29日 13時 08分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在247件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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【フリーブロシリーズ】
イタリアンレザーを用いた薄くて多機能なスモールレザーグッズ
・商品スペック
サイズ：（約）W9.5cm×H10cm×D2.5cm
素材：本体：牛革（イタリアンレザー）
収納：カードポケット×7、ボックス型小銭入れ、札入れ
カラー：【ブラック】【チョコ】【カーキ】
生産国：インド
本革 イタリアンレザー（牛革） L字ファスナー 二つ折り財布 財布 小銭入れあり BOX型小銭入れ
・ご注意事項
※お使いのモニターやデバイスの調整により、画面上の色と若干の違いが感じられる場合がございます。
あらかじめご了承下さい。
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落札価格8085円
247 入札履歴
終了
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