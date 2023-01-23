『ケルティ KELTY リュックサック デイパック VINTAGE ヴィンテージ CYCLE HIKER サイクルハイカー 2274 メンズ レディース 通学 シンプル 2592274 2201cop【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 49分に出品され03月15日 10時 49分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在647件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 KELTY(ケルティ)のリュックサック デイパック バックパック

カラー: 1.ブラック

，2.キャラメル

，3.グラファイト

，4.マスタード

，5.ネイビー

，6.ニューブルー

，7.ニューレッド

，8.オリーブ

，9.サンド

，10.タン

，11.フォレスト

，12.パープル



サイズ(約): 横30×縦41×マチ15cm

横32×縦41×マチ15cm ※公式

【ベルト】〜88cm

対応サイズ：A4

素材: コーデュラ(R)500Dナイロン

重さ(約): 425g/15L

生産国: アジア

備考: 【メイン開閉】ダブルファスナー

外側/

ファスナーポケット×1(中にオープンポケット×2)

内側/

オープンポケット×5(うち一つはメッシュタイプ)

キーフック×1

ペン挿し×3

マジックテープ式ポケット×1

ファスナーポケット×1



キーワード： ブルー レッド イエロー カーキ グリーン ベージュ コーデュラ ナイロン カジュアル タウンユース ロゴ ワンポイント シンプル 無地 アウトドア スポーティー



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