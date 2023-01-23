『セカンドバッグ メンズ 本革 牛革 ブランド 2way 日本製 おしゃれ スマート 冠婚葬祭 結婚式 ショルダー 黒 茶 豊岡製鞄 送料無料 KBN25783【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 05時 06分に出品され03月19日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 流行に左右されないデザイン、使いやすさが魅力のセカンドポーチ。

オイル加工を施したソフトな牛革（オイルヌメ革）を使用。

小さいサイズながら充実した収納力と使い勝手の良さが魅力！

街持ちや旅行のサブバッグ、通院など幅広く使えます。





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