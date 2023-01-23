『フレッドペリー ポロシャツ メンズ FRED PERRY POLO SHIRT M3600 半袖 【国内正規品】【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月16日 14時 12分に出品され04月16日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在190件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品について
フレッドペリーシャツ。 定番のコットンピケを採用し、フレッドペリー伝統の「ストリームラインフィット」を現代風にアレンジ。豊富なカラーバリエーションで展開され、それぞれのカラーリングにはブランドのバックグラウンドを反映したユニークなストーリーがあります。 ブランドを象徴する5-4-4比率のティップラインを初めて採用したのがフレッドペリーシャツであり、それは現在でもブランドの活動の核となっています。オリジナルのイングランド製M12フレッドペリーシャツを現代風にアレンジしたM3600は、フレッドペリー伝統の「ストリームラインフィット」よりタイトフィット。伝統的な製法から近代的な製造方法にシフトされ、豊富なカラーバリエーションで展開されます。
原産国
中国
素材
綿100%
サイズ
XS 着丈68×胸囲88×袖丈21.5
S 着丈70×胸囲92×袖丈22
M 着丈72×胸囲100×袖丈23
L 着丈74×胸囲108×袖丈24
XL 着丈76×胸囲116×袖丈25
XXL 着丈76×胸囲124×袖丈25
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¥ 8085
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¥ 8085
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¥ 8085
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¥ 8085
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スウェット msw1327- ルーズシルエットポンチプルオーバー
¥ 8085
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¥ 8085
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¥ 8085
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¥ 8085
落札価格8085円
190 入札履歴
終了
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