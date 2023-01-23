フレッドペリー ポロシャツ メンズ FRED PERRY POLO SHIRT M3600 半袖 【国内正規品】【年末の贈り物】

商品情報

商品について

フレッドペリーシャツ。 定番のコットンピケを採用し、フレッドペリー伝統の「ストリームラインフィット」を現代風にアレンジ。豊富なカラーバリエーションで展開され、それぞれのカラーリングにはブランドのバックグラウンドを反映したユニークなストーリーがあります。 ブランドを象徴する5-4-4比率のティップラインを初めて採用したのがフレッドペリーシャツであり、それは現在でもブランドの活動の核となっています。オリジナルのイングランド製M12フレッドペリーシャツを現代風にアレンジしたM3600は、フレッドペリー伝統の「ストリームラインフィット」よりタイトフィット。伝統的な製法から近代的な製造方法にシフトされ、豊富なカラーバリエーションで展開されます。





原産国

中国



素材

綿100%



サイズ

XS 着丈68×胸囲88×袖丈21.5

S 着丈70×胸囲92×袖丈22

M 着丈72×胸囲100×袖丈23

L 着丈74×胸囲108×袖丈24

XL 着丈76×胸囲116×袖丈25

XXL 着丈76×胸囲124×袖丈25