『BAGGY PORT バギーポート KOI コーアイ SLANTING ミニ ショルダーバッグ KOT-1011【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 00時 31分に出品され04月01日 00時 31分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
バギーポート BAGGY PORT 【正規品保証】当店は取扱いブランド全ての正規販売店でございます。
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商品名：BAGGY PORT バギーポート KOI コーアイ SLANTING ミニ ショルダーバッグ KOT-1011
・外寸：縦22cm×横15cm×まち5cm
・重さ：320g（ベルト含む）
・持ち手：15cm（幅1.5cm）
・ショルダーベルト：78cm〜137cmの間で調節可能（幅2.5cm）
・メイン開口部：ファスナー
・表素材：仔牛（カーフレザー）
・裏地：有り
・内ポケット：オープン×1
・外ポケット：ファスナー×1、オープン×1
・カラー：キャメル、ワイン、カーキ、ブラウン、ネイビー、ブラック
・メーカー品番：KOT1011
・MADE IN JAPAN（日本製）
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落札価格8085円
983 入札履歴
終了
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