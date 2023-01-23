BAGGY PORT バギーポート KOI コーアイ SLANTING ミニ ショルダーバッグ KOT-1011【新年の贈り物】

商品情報

バギーポート BAGGY PORT 【正規品保証】当店は取扱いブランド全ての正規販売店でございます。



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商品名：BAGGY PORT バギーポート KOI コーアイ SLANTING ミニ ショルダーバッグ KOT-1011



・外寸：縦22cm×横15cm×まち5cm

・重さ：320g（ベルト含む）

・持ち手：15cm（幅1.5cm）

・ショルダーベルト：78cm〜137cmの間で調節可能（幅2.5cm）

・メイン開口部：ファスナー

・表素材：仔牛（カーフレザー）

・裏地：有り

・内ポケット：オープン×1

・外ポケット：ファスナー×1、オープン×1

・カラー：キャメル、ワイン、カーキ、ブラウン、ネイビー、ブラック

・メーカー品番：KOT1011

・MADE IN JAPAN（日本製）





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