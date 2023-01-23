【CAMBIO(カンビオ)】Brushed Back Nylon Track Jacket ジャケット(CAM22AW-026)【コストコ お買い得】

商品情報

BLACKOLIVENAVY 180cm C89-W72-H94 靴27.5cmのモデルがMサイズを着用。生地に裏起毛を施したナイロントラックジャケットです。ストレッチ性がある為、着心地もよく使い勝手が良いアイテムです。カラーも秋冬にぴったりな色が展開されており、スタイリングに取り入れやすいアイテムです。普段使いのデニムやスキニーパンツに合わせるトレンドスタイルが完成します。※着用画像と商品単体画像で色が異なる場合がございます。※商品単体画像を実物により近づけております。Sサイズ／着丈：63cm 身幅：59cm 肩幅：45cm 袖丈：61.5cmMサイズ／着丈：65cm 身幅：61cm 肩幅：47cm 袖丈：63.5cmLサイズ／着丈：67cm 身幅：63cm 肩幅：49cm 袖丈：65.5cm※※製造元提供。素材：ナイロン90% ポリウレタン10%カラー：BLACK/OLIVE/NAVY