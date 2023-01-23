MOUNTAINSMITH（マウンテンスミス） リサイクルナイロン ROBIC 3レイヤー ジャケット / アウター【2025の人気アイテム】

商品情報

レトロワークスタイルを現代風に

F/CE.のデザイナー山根敏史氏がディレクションを務める『MOUNTAIN SMITH』のアパレルラインから登場した、3レイヤージャケット。

フロントには耐久性と軽量性を兼ね備えた『Robic-air(R)』リサイクルナイロンを使用し、防水、防風機能を備えています。

衿にはコーデュロイを組み合わせ、クラシカルなハンティングジャケットのような印象に。

プロユースの中で培ったバッグの機能的なデザインを、アパレルに落とし込んだ魅力的なアイテムは必見です。



防水、防風の機能も備えた3レイヤー仕様

表の生地には『Robic-air(R)』リサイクルナイロンを採用しています。

薄く軽い生地感でありながら、引裂・引張強度、耐水性、耐摩耗性に優れた耐久性の高さが魅力。

素材のもつマットシャイニーな表情は、レトロな雰囲気を醸し出しています。



*サイズ:S/M/L（以下cm）

*裄丈:84/86/88

*身幅:58/60/62

*着丈:74/76/78

*モデル着用:Mサイズ(171cm/57kg)

*カラー:ベージュ、オリーブ、ブラック