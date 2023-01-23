『MOUNTAINSMITH（マウンテンスミス） リサイクルナイロン ROBIC 3レイヤー ジャケット / アウター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 12時 01分に出品され05月13日 12時 01分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
レトロワークスタイルを現代風に
F/CE.のデザイナー山根敏史氏がディレクションを務める『MOUNTAIN SMITH』のアパレルラインから登場した、3レイヤージャケット。
フロントには耐久性と軽量性を兼ね備えた『Robic-air(R)』リサイクルナイロンを使用し、防水、防風機能を備えています。
衿にはコーデュロイを組み合わせ、クラシカルなハンティングジャケットのような印象に。
プロユースの中で培ったバッグの機能的なデザインを、アパレルに落とし込んだ魅力的なアイテムは必見です。
防水、防風の機能も備えた3レイヤー仕様
表の生地には『Robic-air(R)』リサイクルナイロンを採用しています。
薄く軽い生地感でありながら、引裂・引張強度、耐水性、耐摩耗性に優れた耐久性の高さが魅力。
素材のもつマットシャイニーな表情は、レトロな雰囲気を醸し出しています。
*サイズ:S/M/L（以下cm）
*裄丈:84/86/88
*身幅:58/60/62
*着丈:74/76/78
*モデル着用:Mサイズ(171cm/57kg)
*カラー:ベージュ、オリーブ、ブラック
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落札価格8085円
552 入札履歴
終了
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