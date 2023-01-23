『送料無料 コロンビア スニーカー メンズ レディース ユニセックス ホーソンレイン スリー ウォータープルーフ COLUMBIA YU5467【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 43分に出品され04月09日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
着用時のサイズ感
細身、普通の方→「1サイズ小さめ」
甲高、幅広の方→「標準サイズ」
こちらのアイテムの足入れは大きめです。
ブランド：COLUMBIA コロンビア
アイテム：スニーカー
スタイルNo：YU5467
商品名：ホーソンレイン スリー ウォータープルーフ
性別：メンズ レディース ユニセックス
原産国：China 他
素材：アッパー：合成繊維
アウトソール：合成底、合成ゴム
重量：片足：26.0cm 約 250g
ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。
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管理No. 16841275 16841276 16841277 16841278 16841279 16841280 16841281 16841450 16841451 16841452
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落札価格8085円
611 入札履歴
終了
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