『送料無料 コロンビア スニーカー メンズ レディース ユニセックス ホーソンレイン スリー ウォータープルーフ COLUMBIA YU5467【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 02時 43分に出品され04月09日 02時 43分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在611件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着用時のサイズ感

細身、普通の方→「1サイズ小さめ」

甲高、幅広の方→「標準サイズ」

こちらのアイテムの足入れは大きめです。

ブランド：COLUMBIA コロンビア

アイテム：スニーカー

スタイルNo：YU5467

商品名：ホーソンレイン スリー ウォータープルーフ

性別：メンズ レディース ユニセックス

原産国：China 他

素材：アッパー：合成繊維

アウトソール：合成底、合成ゴム

重量：片足：26.0cm 約 250g

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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管理No. 16841275 16841276 16841277 16841278 16841279 16841280 16841281 16841450 16841451 16841452

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