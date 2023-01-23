『ポリス サングラス POLICE 2023年ニューモデル SPLG36J-583X Heritage 国内正規代理店商品 フルリム チタンフレーム【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 06時 53分に出品され04月22日 06時 53分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
POLICEポリスサングラス2023年ニューモデル。
安心の日本正規代理店品。
Police Legendsと同じテンプルを採用したメタルのフルリムフロントモデル
テンプル裏にPOLICE 1983のステッカーロゴプリント入り
ベーシックカラーと薄いカラーのレンズ、偏光レンズを展開
チタニウム製の丈夫で軽量なモデル
フレームカラー：シャイニーチタニウム
テンプルカラー：バサルトグレー(側面にPOLICEイーグルロゴ有り)
【材質】
・レンズ：プラスチック(左レンズ左上端POLICEロゴ有り)
・フレーム：チタン
・テンプル：プラスチック
サイズ：6016-135
フロント横幅：146mm
縦幅：40mm
奥行き：145mm（パット中心〜テンプル先端）
レンズカラー：ミラーグラデーション
・可視光線透過率：30％
・紫外線透過率：1.0％以下
付属品：専用ケース＋メガネ拭き
※予告なくケースの仕様が変わる場合がございます。
予めご了承くださいますようお願い致します。
【お願い】
・サイズに関しましては微差が有る場合がございますが予めご了承くださいますようお願い致します。
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落札価格8085円
450 入札履歴
終了
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