『最大42%★10/29限定 正規取扱店 マスターピース ショルダーバッグ master-piece バッグ LINK サコッシュ 斜めがけ ナイロン 軽量 日本製 メンズ 02343-v2【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 52分に出品され03月24日 08時 52分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在753件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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特殊加工を施したナイロンツイル生地を使用したシリーズ『link/リンク』のサコッシュ。遊び心のある配色がポイントのスタイリッシュなルックスは、スタイルのアクセント使いにも一役買ってくれます。軽量かつコンパクトなサイズ感で、休日の外出に活躍すること間違いなしのアイテムです。
表地 ｜ナイロンツイル（特殊加工）
付属 ｜エンボスカウレザー
サイズ｜本体：約 W270×H220（mm）
収納口：約 210（mm）
ショルダーストラップ：長さ 約 700〜1200（mm）×幅 約 25（mm）
重量 ｜約 290グラム
生産国｜日本
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格8085円
753 入札履歴
終了
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