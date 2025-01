ニューヨーク ハット New York Hat BRANDO Black バイカー キャップ キャスケット The Wild One【新年の贈り物】

商品情報

NEW YORK HAT: CANVAS BRANDO (BLACK)



AUTHENTIC STYLING



MARLON BRANDO INSPIRED



GENUINE LEATHER VISOR



CANVAS 8 PANEL



MADE IN USA



アメリカのハットメーカーとして最も馴染み深いブランド

「NEW YORK HAT」からお届けする【CANVAS BRANDO】。





その名のとおり、故マーロン・ブランドが映画【THE WILD ONE】で被っていた

あのハットをイメージした、レトロタイプのモーターサイクル・キャップのブラックver.です。



同社の定番モデルである「SPITFIRE」をベースとし、

COTTON CANVAS地+合皮の何とも言えない雰囲気に仕上がっています。

カーキと双璧の人気,何かと合わせるのに便利なブラックのヴァリエーションです。





MADE IN USA





サイズ: M →約57cm

L →約58.5cm

XL →約60cm