『東プレ ミラーキャビネット収納 縦50×横27×奥行12cm アイボリー TW-T300【2024年最新】 』はヤフオクでから04月16日 14時 52分に出品され04月16日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在336件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東プレ ミラーキャビネット収納 縦50×横27×奥行12cm アイボリー TW-T300



【商品説明】

・付属品:木ネジ 3本

・取付方法:木ネジ止め 3箇所

・本体サイズ:縦50.0×横27.0×奥行12.0cm

・本体材質:耐衝撃性スチロール樹脂 鏡:ガラス

・本体重量:2.1kg

・製造国:日本

・鏡サイズ:縦30.5×横25.5×厚0.3cm



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 51.60 cm

重量 : 2.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。