『ショルダーポーチ メンズ 日本製 豊岡鞄 クロスミニショルダーバッグ For the Blue おしゃれ ESG ナイロン ポーチ バッグインバッグ 小さい 大人【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 17分に出品され03月10日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在499件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
サイズ:幅14cm×高さ19cm×奥行き2cm
重量:約150g
カラー:ディープブルー、オーシャンブルー
素材:・本体：漁網リサイクルナイロン
・付属：牛革
・内装：綿 (TioTio加工）
※「TioTio加工」は、抗菌・消臭・抗ウイルス・帯電防止・高い安全性の5つの特長を備えた加工です。
産地:日本（兵庫県豊岡市）
備考:外部収納：前面ポケット×1個、サイドポケット×1個
メイン収納：カード入れ×4個
付属:豊岡鞄保証書
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落札価格8085円
499 入札履歴
終了
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