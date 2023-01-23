『プーマ PUMA バックパック 30L デュエル J20155【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 02時 54分に出品され05月02日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ブランドを主張しずぎないデザインで、普段から通勤・通学やスポーツシーンなど幅広く活躍するリュックサックです。
さりげないロゴとカラーの合皮がワンポイント。
メインルームはA3対応し、間口が大きく開くので中身が見やすく取り出しやすい仕様になっています。
背面パネルとショルダーベルトにはクッション性あるメッシュ素材を使用し、快適な背負い心地を提供します。
ノートPCやタブレット収納に対応したパッド入りポケットや小物収納に便利なポケットをメインルーム内と外側に配置。
TPO加工を施した撥水性ある素材と部分的に使用した止水ファスナーで水に強く雨の日の利用にも対応します。
素材
ポリエステル（撥水TPO加工）
サイズ(約)
W31x H50×D17cm
容量(約)
30L
重さ(約)
830g
生産国
CHINA
カラー
ホワイト（00）
レッド（20）
ライトグリーン（41）
仕様
[前面]
ファスナーポケット×2
（前にファスナーポケット×1）
[側面]
オープンポケット×2
[内側]
PC対応クッションポケット×1
フリーポケット×2
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落札価格8085円
151 入札履歴
終了
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