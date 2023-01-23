『800円OFFクーポン ARLE ボストンバッグ 送料無料 ポイント3倍【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 05時 27分に出品され03月08日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【送料無料】





メーカー・ブランド

ARLE（アルル）





ジャンル

ボストンバッグ





カラー・デザイン

キャメル（YUSH-B-2311-CM）

グリーン（YUSH-B-2311-GR）

ワイン（YUSH-B-2311-WN）

グレー（YUSH-B-2311-GY）

ブラック（YUSH-B-2311-BK）





サイズ

50×38×25cm





素材

8号ハンプ（綿）





重量

600g





仕様

・A3サイズまで入る

・バッグの底のボタンでマチが広がります





キーワード：アルル YUSHI BOSTONBAG キャンバス A3 お泊り 旅行 大容量 マチ 画材 ナチュラル モダン ユニセックス

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 800円OFFクーポン ARLE ボストンバッグ 送料無料 ポイント3倍