『Barbie バービー コクーンディパック スクールバッグ リュック 通学 大容量30L 部活 通学鞄 高校生 中学生【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 03時 48分に出品され03月31日 03時 48分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在359件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Barbie バービー
ダブルファスナー仕様で、開口部が大きく開きます。
背負いやすくて荷物も入れやすい設計
スクール用に作られているから、こだわりポイント多数
大容量・背中クッション・教科書仕切り・反射機能・サイドポケット・
フロントでかポケット・底板付き・ペットボトルホルダー付き
カラー：ブラック ネイビー
サイズ：32×50×18 (cm) 30L
素材：ナイロン
注意
※1.実寸表記ですが若干誤差が生じる場合がございます。
※2.モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。
※3.その他サイズ・素材等でご心配の方はメールにてお問い合わせ下さい。
スクールバッグ リュック 高校
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落札価格8085円
359 入札履歴
終了
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