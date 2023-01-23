『マルチポーチ スマホ収納 com-ono コモノ SLIM-003 ネックウォレット サコッシュ メンズ 本革【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 47分に出品され03月11日 01時 47分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在695件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
素材:クロムシュリンクレザー
サイズ:約W120×H185mm
重さ:約100g
生産国:日本
ポケット:
・カードポケット×2
・キーフック×1
・ファスナーポケット×2
カラー:
・BLACK
・NAVY
・BROWN
About Item
貴重品類をコンパクトにまとめて首から下げられるマルチポーチ。収納は前面と背面の2層構造になっています。
肌なじみがよく、傷に強いクロムシュリンクレザーを使用しています。スマホは、上部のばね口から出し入れ。ばね口は開閉が楽で、アクセス抜群。前面のファスナーを開けると、ばね口の収納に繋がります。中にカードポケットが2ヶ所配置。背面の収納部もファスナー開閉で、中にキーフックが備わっています。鍵だけでなく、お札や小銭を収納して、ネックウォレットとしても使用できます。ショルダーストラップは、全長約130cm。ストッパーの位置を動かすことで、長さ調整可能。サコッシュの一歩先を行く新発想のマルチポーチです。
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落札価格8085円
695 入札履歴
終了
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