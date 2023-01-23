『TETON BROS（ティートンブロス）メンズ クライミングサーフショーツ climbing surf short トランクス 海パン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 16時 06分に出品され03月17日 16時 06分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TB231-12M



2023 メンズクライミングサーフショーツ



クライミング時に脚部の動きを妨げないカッティング、ドレイン付きのポケットに加え、耐久性とストレッチ性の向上したナイロンソフトシェルを採用。

山や海からの移動に少しの時間があれば、そのまま街に繰り出せる速乾性も魅力です。

BIG WAVEに挑むサーファーからテクニカルなボルダーに挑戦するクライマーが使用するショーツは、夏のマストアイテム。



生地：伸縮性に優れたソフトシェルと抜群の撥水性の「DRY ACTION」

重さ：160ｇ



全５カラーあります。



