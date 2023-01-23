『SALE セール コードナンバーエイト シャツ CHORD NUMBER EIGHT HINOTORI OPEN COLLAR【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 14時 36分に出品され04月25日 14時 36分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 CHORD NUMBER EIGHT コードナンバーエイト 50％OFF SALE セール

上品さが漂うレーヨン素材で仕立てた、火の鳥グラフィックのオープンカラーシャツ。

品質 : RAYON 100%

S/ 着丈 : 69.0 / 肩巾 : 55.0 / 身巾 : 57.0 / 袖丈 : 23.5cm

M/ 着丈 : 71.0 / 肩巾 : 57.0 / 身巾 : 59.0 / 袖丈 : 24.5cm

L/ 着丈 : 73.0 / 肩巾 : 59.0 / 身巾 : 61.0 / 袖丈 : 25.5cm

XL/ 着丈 : 75.0 / 肩幅 : 61.0 / 身巾 : 63.0 / 袖丈 : 26.5cm

カテゴリ ファッション

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