『最大32% 8/29限定｜シー CIE ショルダーバッグ メンズ レディース 軽量 防水 撥水 日本製 斜めがけ ファスナー付き DRY SHOULDER BAG S 022106【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 00時 58分に出品され03月25日 00時 58分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 15時までのご注文で全品「あすつく」対応

3，980円以上ご注文で「送料＆代引き無料」

ラッピング無料 （大きい商品は対応不可）

店内全品「日本正規品」のみをお取り扱い

フリーダイヤル「0120-132-109」





ブランド ｜シー / CIE

シリーズ ｜フロウ / FLOW

品番 ｜022106

形状 ｜ショルダーバッグ

｜DRY SHOULDER BAG - S

外寸 ｜W340×H300×D130［mm］

収納サイズ ｜B5ファイル

主素材 ｜210D NYLON OX（QUAD LAYER NYLON）

生産国 ｜日本 / MADEIN JAPAN



ATTENTION

防水性につきましては生地自体の防水性となりますので縫製部分やファスナー等から水が侵入する事がございます。

付属テープはポリエステル素材になりますので、P.V.C（塩化ビニール）等に移行昇華により色移り致しますので対象素材でのご使用はお避け下さい。



ギフト プレゼント 贈り物 贈答 お祝い 誕生日 クリスマス 父の日 母の日 入社 社会人 通勤 通学 旅行 仕事 出張 ビジネス 軽量 丈夫 高級 黒 ブラック ブルー コヨーテ オリーブ ブランド シンプル おしゃれ かっこいい かわいい メンズ レディース 男性 女性 大人

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ 最大32%

8/29限定｜シー

CIE

ショルダーバッグ

メンズ

レディース

軽量

防水

撥水

日本製

斜めがけ

ファスナー付き

DRY

SHOULDER

BAG

S

022106