『最大32% 8/29限定｜シー CIE ショルダーバッグ メンズ レディース 軽量 防水 撥水 日本製 斜めがけ ファスナー付き DRY SHOULDER BAG S 022106【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 00時 58分に出品され03月25日 00時 58分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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フリーダイヤル「0120-132-109」
ブランド ｜シー / CIE
シリーズ ｜フロウ / FLOW
品番 ｜022106
形状 ｜ショルダーバッグ
｜DRY SHOULDER BAG - S
外寸 ｜W340×H300×D130［mm］
収納サイズ ｜B5ファイル
主素材 ｜210D NYLON OX（QUAD LAYER NYLON）
生産国 ｜日本 / MADEIN JAPAN
ATTENTION
防水性につきましては生地自体の防水性となりますので縫製部分やファスナー等から水が侵入する事がございます。
付属テープはポリエステル素材になりますので、P.V.C（塩化ビニール）等に移行昇華により色移り致しますので対象素材でのご使用はお避け下さい。
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落札価格8085円
600 入札履歴
終了
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