『キャプテンスタッグ リベロ ツーリングテント UV 2人用 BL UA-0003【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 14時 09分に出品され03月06日 14時 09分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ リベロ ツーリングテント UV 2人用 BL UA-0003
【商品説明】
・インナーサイズ:(約)210×130×H125cm
・パッキングサイズ:(約)40×16×16cm
・フライサイズ:(約)210×260×H130cm
・付属品:ペグ8本、ハンマー1本、ポール用収納袋1枚、ペグ用収納袋1枚、バック1枚
・原産国:中国
・材質:フライ/ポリエステル70D(PU防水加工)、インナーテント/ルーフ・ウォール/ポリエステル70D(通気性撥水加工)、フロア/PEクロス、メッシュ/ポリエステル1mmメッシュ、ポールφ7mmグラスファイバー
・製品重量:(約)3.1kg
【サイズ】
高さ : 18.50 cm
横幅 : 18.50 cm
奥行 : 41.50 cm
重量 : 3.27 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8085円
777 入札履歴
終了
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