『ボストンバッグ 旅行 メンズ レディース 軽量 ブランド 旅行バッグ 2泊 おしゃれ ナイロン ゴルフ 出張 旅行カバン 旅行カバン 日本製 豊岡 男【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 03時 41分に出品され04月01日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品詳細

サイズ : 横幅45×高さ28×厚み21 [cm]

容量 : 約23リットル

重量 : 約800g

素材 : ナイロンチェックジャガード織 (付属:PVC)

カラー : 01-黒

生産国 : 日本製(兵庫県豊岡市にて生産)



仕様

左側面 : アテポケット

本体内部 : ファスナー付きアテポケット、ネットポケット(２ヶ)

その他 : 全商品総内張り、底板付き、底鋲付き、ネームカード入れ、ショルダーベルト、南京錠(鍵×2)付き



【検索用キーワード】

ボストンバッグ ボストンバック 旅行バッグ 旅行バック 旅行カバン 旅行かばん メンズ レディース 出張 ゴルフ 修学旅行 帰省 おしゃれ かっこいい 人気 おすすめ 2way 1泊 2泊 大きめ 国産 日本製 豊岡鞄 20代 30代 40代 50代 60代 大人

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ボストンバッグ

旅行

メンズ

レディース

軽量

ブランド

旅行バッグ

2泊

おしゃれ

ナイロン

ゴルフ

出張

旅行カバン

旅行カバン

日本製

豊岡

男