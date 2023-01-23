『ボストンバッグ 旅行 メンズ レディース 軽量 ブランド 旅行バッグ 2泊 おしゃれ ナイロン ゴルフ 出張 旅行カバン 旅行カバン 日本製 豊岡 男【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 03時 41分に出品され04月01日 03時 41分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品詳細
サイズ : 横幅45×高さ28×厚み21 [cm]
容量 : 約23リットル
重量 : 約800g
素材 : ナイロンチェックジャガード織 (付属:PVC)
カラー : 01-黒
生産国 : 日本製(兵庫県豊岡市にて生産)
仕様
左側面 : アテポケット
本体内部 : ファスナー付きアテポケット、ネットポケット(２ヶ)
その他 : 全商品総内張り、底板付き、底鋲付き、ネームカード入れ、ショルダーベルト、南京錠(鍵×2)付き
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落札価格8085円
623 入札履歴
終了
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