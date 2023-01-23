『GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 23時 47分に出品され03月05日 23時 47分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
GLIDiC TW-5200 (ワイヤレスイヤホン)Hybrid ANC マルチポイント機能 通話用ノイズリダクション 外音取り込み機能 急
【商品説明】
・Bass Sound Mode（低音重視モード）
・Hybrid ANC搭載
・ノイズリダクション機能
・マルチポイント機能
・電池の種類：Earbuds側はリチウムイオン、ケース側はリチウムポリマー
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 9.20 cm
奥行 : 18.70 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8085円
663 入札履歴
終了
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