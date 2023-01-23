『DUCATI Monster675（00〜06年） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）【2024年最新】 』はヤフオクでから04月03日 18時 19分に出品され04月03日 18時 19分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【適合車種】DUCATI Monster675 【適合年式】00〜06年 【備考】※ステーは付属しておりませんので別途お買い求めください。 ※デイトナ製ブラストバリア・エアロバイザーの車種別ステーと共通です。 ※ステー品番：61382 【商品説明】Blast Barrier（ブラストバリアー）エアロバイザーのハイグレードタイプのブラストバリア。 より快適にツーリング＆街乗りができるよう基本から見つめ直し、飽きのこない完成度の高いデザインに仕上げました。 日本製のポリカーボネイト（厚さ3mm）を採用。 同厚アクリルの約30倍の強度を持ち、高い透明度と耐久性を両立。 流線型ながら透明度も非常に高く、歪みも少ない安全性重視の仕上がり！ネイキッドバイクに装着しても違和感なく、縦305mm×横360mm（ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法はおよそ250mm）ながら高い風防効果を発揮。 快適なツーリング＆街乗り走行に是非。 別売りの車種専用ステーと組み合わせで幅広い車両に対応。 …※文字数制限により、商品情報が途切れてしまっている場合がございます。詳細についてはお問い合わせください。
イナズマ400（97〜02年 GK7BA） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 8085
インパルス400（94〜08年 GK79A） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 8085
GSF1200（95〜99年 GV75A） Blast Barrier（ブラストバリアー）スクリーン単体 クリアー DAYTONA（デイトナ）
¥ 8085
CT125ハンターカブ リアフェンダーガード（ブラック） SP武川（TAKEGAWA）
¥ 8085
Z750F（A4・A5）/Z750D1 Z1000MK-2 外装 換装キット FRPフェンダー Annys（アニーズ）
¥ 8085
メーターバイザー（ミドル/クリア） WORLD WALK（ワールドウォーク） GB350/S
¥ 8085
ツーリングサポートゲル&エアスルーシート DAYTONA（デイトナ）
¥ 8085
正規品／BRC CT125 ハンターカブ センターラック（ブラック） BRC バイク
¥ 8076
正規品／BRC CT125 ハンターカブ フロントラック（ブラック） BRC バイク
¥ 8076
リヤキャリア KN企画 BWS125（1型台湾仕様）
¥ 8075
NTB（エヌティービー） シートカバー 張り替え用 マジェスティ（SG15J） CVY-44
¥ 8071
SCR950 フォークマウントスクリーン ロング クリア WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
SCR950 フォークマウントスクリーン ロング クリア WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
SCR950 フォークマウントスクリーン ロング クリア WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
BOLT（ボルト） フォークマウントスクリーン ロング クリア WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
BOLT（ボルト） フォークマウントスクリーン ロング クリア WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
スポーツスターXL（SPORTSTER） メーターバイザーエクスクルーシブ ショート スモーク WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
スポーツスターXL（SPORTSTER） メーターバイザーエクスクルーシブ ショート スモーク WORLD WALK（ワールドウォーク）
¥ 8067
落札価格8085円
12 入札履歴
終了
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