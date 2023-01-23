『羽陽学園短期大学・受験合格セット(3冊)【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 20時 45分に出品され03月29日 20時 45分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
今なら送料代引手数料無料！大好評の志望校別受験対策シリーズ。3営業日以内に発送致します。(※土日祝除く)
富山短期大学(健康福祉学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
足利短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
淑徳大学短期大学部(こども学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
星美学園短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
植草学園短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
常葉大学短期大学部(日本語日本文学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
びわこ学院大学短期大学部・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
滋賀短期大学(ビジネスコミュニケーション学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
滋賀短期大学(幼児教育保育学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
滋賀短期大学(生活学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
武蔵野短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
埼玉東萌短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
埼玉純真短期大学・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
浦和大学短期大学部・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
秋草学園短期大学(文化表現学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
秋草学園短期大学(幼児教育学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
大阪夕陽丘学園短期大学(キャリア創造学科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
大阪千代田短期大学(幼児教育科)・受験合格セット(3冊)
¥ 8085
落札価格8085円
395 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！