『BESYOU アコースティックギター 15点セット 子供アコギ ギター 入門練習ギター 38インチ ホワイト色 学生用 初心者セット カポタ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 21分に出品され04月24日 23時 21分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在837件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

BESYOU アコースティックギター 15点セット 子供アコギ ギター 入門練習ギター 38インチ ホワイト色 学生用 初心者セット カポタ



【商品説明】

・?【16点セット】初心者用の16点のセットがそろっていて、ギターのボディ、ボディのソフトバッグ、電子調律器、ストラップ、指のカバー、6本の予備の弦、ギターのダイアルなどが含まれています。学生も、子供も、大人もストレスなく弾くことができます。数日でギターを学ぶことができます、ギターの魅力を存分に楽しんでください！初心者だけでなく、上級者にもおすすめです。

・?【初心者に最適】アコースティックギターはアコギと呼ばれます、軽く指を動かすだけで、柔らかくて繊細な音から強く音まで、演奏者の気持ちに合わせて自由に音を出すことができます。アコースティックギターは趣味になれます、いつでもどこでもギターの練習が



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 2.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。