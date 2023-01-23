完全生産限定盤 特典ポスター封入 中森明菜 2CD+2LP+1カセットテープ/BEST COMPLETE BOX＜5枚組完全生産限定[2CD＋2LP＋Cassette Tape]＞ 23/5/1発売【新年の贈り物】

商品情報

完全生産限定盤

・2CD+2LP+1カセットテープ

・解説付

・『BEST』特典ポスター(A1サイズ：594×841mm)を復刻封入！＊折りたたみ仕様



キャリア2枚目のベスト・アルバム『BEST』を、ファン垂涎の完全生産限定『BEST COMPLETE BOX』(2CD＋2LP＋CT)としてリリース！2023ラッカーマスターサウンドの2CD【史上初の全曲オリジナル・カラオケ(2023Mastering)付き】に加え、高音質アナログ2枚組LP(カラーレコード仕様)やカセットテープを収録！！CDには、ボーナス・トラックとして、アルバム未収録のシングル・カップリング2曲【（1）「椿姫ジュリアーナ」(12thシングル「SAND BEIGE -砂漠へ-」カップリング曲)＆（2）「AGAIN」(13thシングル「SOLITUDE」カップリング曲)】を収録！【全15曲収録】＊LPやカセット・テープには、ボーナス・トラック2曲及びカラオケは未収録です。



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