『完全生産限定盤 特典ポスター封入 中森明菜 2CD+2LP+1カセットテープ/BEST COMPLETE BOX＜5枚組完全生産限定[2CD＋2LP＋Cassette Tape]＞ 23/5/1発売【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 17時 48分に出品され04月18日 17時 48分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
完全生産限定盤
・2CD+2LP+1カセットテープ
・解説付
・『BEST』特典ポスター(A1サイズ：594×841mm)を復刻封入！＊折りたたみ仕様
キャリア2枚目のベスト・アルバム『BEST』を、ファン垂涎の完全生産限定『BEST COMPLETE BOX』(2CD＋2LP＋CT)としてリリース！2023ラッカーマスターサウンドの2CD【史上初の全曲オリジナル・カラオケ(2023Mastering)付き】に加え、高音質アナログ2枚組LP(カラーレコード仕様)やカセットテープを収録！！CDには、ボーナス・トラックとして、アルバム未収録のシングル・カップリング2曲【（1）「椿姫ジュリアーナ」(12thシングル「SAND BEIGE -砂漠へ-」カップリング曲)＆（2）「AGAIN」(13thシングル「SOLITUDE」カップリング曲)】を収録！【全15曲収録】＊LPやカセット・テープには、ボーナス・トラック2曲及びカラオケは未収録です。
【ご注意】
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落札価格8085円
728 入札履歴
終了
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