『NEP エヌイーピー フリーアーム雲台 N-ARM2A-F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 08分に出品され03月25日 07時 08分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 機材を安定固定しやすい雲台タイプ



全長２６cmタイプ

(スライドを付けた場合30cm)

上部1/4オス・底部1/4オス

(スライドシュー変換 付属)

耐荷重2kg 重量283g