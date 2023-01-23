『Libec リーベック RC30 三脚ケース RT30B 用 三脚ケース ALI-RC30【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 00時 53分に出品され04月01日 00時 53分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Libec リーベック RC30 三脚ケース RT30B 用 三脚ケース ALI-RC30



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・主要材質: Nylon， EVA， PU， PP， POM

・内側寸法 : 85cm

・内寸(約): 奥行180×横幅850×高さ160mm / 製品重量(約): 1kg

・日本設計



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 21.60 cm

奥行 : 35.60 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。