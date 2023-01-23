『シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 04時 15分に出品され04月26日 04時 15分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シャープ Bluetooth送信機同梱 テレビ用ワイヤレススピーカー（ホワイト）生活防水（IPX4相当）対応AQUOSサウンドパートナー A
【商品説明】
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・付属品:Bluetooth送信機、マイクロUSB充電ケーブル、マイクロUSB給電ケーブル、オーディオケーブル(3極φ3.5?)
・到達距離 直線見通し約10m
・寸法(幅×奥行き×厚さ) 184×185×18?(本体)/60×60×22?(送信機)
・質量 約88g(本体)/約40g(送信機)
・通信方式 Bluetooth 5.0(HSP / HFP / A2DP / AVRCP)
・音楽再生時間 約16時間
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 20.60 cm
奥行 : 20.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8085円
950 入札履歴
終了
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