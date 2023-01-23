『セール 「50%OFF」 ロングパンツ ゴートゥーハリウッド 子供服 ストレッチコール フレア PN 16BEベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 16時 35分に出品され05月11日 16時 35分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 GO TO HOLLYWOOD ゴートゥーハリウッド

“ゴートゥーハリウッド”のストレッチコール フレア PN



穿きやすいストレッチコールを使用したのフレアパンツ。

ベーシックなベージュと差し色にもなるのピンクのカラー展開。

サイドで切替えた同系色の切り替えデザインがポイント。

ふんわりと広がるフレアデザインが印象的なアイテム。

両サイドとヒップにポケット付き。



ウエスト仕様

140cmまでは総ゴム仕様でリボン調節不可

00sizeからはウエストボタン仕様でリボンで調節可能









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