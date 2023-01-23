『セール 「50%OFF」 ロングパンツ ゴートゥーハリウッド 子供服 ストレッチコール フレア PN 16BEベージュ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 16時 35分に出品され05月11日 16時 35分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在848件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
GO TO HOLLYWOOD ゴートゥーハリウッド
“ゴートゥーハリウッド”のストレッチコール フレア PN
穿きやすいストレッチコールを使用したのフレアパンツ。
ベーシックなベージュと差し色にもなるのピンクのカラー展開。
サイドで切替えた同系色の切り替えデザインがポイント。
ふんわりと広がるフレアデザインが印象的なアイテム。
両サイドとヒップにポケット付き。
ウエスト仕様
140cmまでは総ゴム仕様でリボン調節不可
00sizeからはウエストボタン仕様でリボンで調節可能
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落札価格8085円
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