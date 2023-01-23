『(まとめ) トーエイライト ソフトメディシンボール 2kg H7251 1個 〔×3セット〕【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 15時 07分に出品され03月04日 15時 07分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) トーエイライト ソフトメディシンボール 2kg H7251 1個 【×3セット】 【ジャンル・特徴】 握りやすい手のひらサイズのメディシンボールです。 [ H7251 ]