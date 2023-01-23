『【和装小物】半襦袢・東スカートセット Ｍ・Ｌ 紋綸子ちりめん無地 ばち半衿付 赤 C24392 【お祭用品/祭用品/お祭り】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 05時 27分に出品され03月30日 05時 27分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 サイズM 身丈60cm 裄64cm 袖丈49cm 裾除丈95cm 裾廻り136cm

サイズL 身丈60cm 裄65.6cm 袖丈49cm 裾除丈95cm 裾廻り151cm



生地 紋綸子ちりめん無地

素材 見頃・腰布 綿100% 衿・袖・裾よけ ポリエステル100%



ばち反衿付 通気性、吸汗性に優れている半襦袢東スカートセットです。

袖除には、肌になじみやすく

裾さばきの楽な素材を使用しています。 商品カテゴリ 祭・人形の森景 民謡・民舞・舞踊 ゲーム、おもちゃ おもちゃ その他おもちゃ

商品コード 616357346n