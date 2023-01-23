『スカート プリーツスカート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 42分に出品され03月10日 21時 42分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:57072463

ショップ:MIKI HOUSE，ミキハウス

ブランド:MIKI HOUSE，ミキハウス

商品名:プリーツスカート

カテゴリ:スカート>スカート

ブランド品番:10-1709-385(S-M)

素材:（表地）綿50%、レーヨン50% （裏地）ポリエステル100%

原産国:日本

カラー:ネイビー，レッド

サイズ:S(100-110cm)，M(120-130cm)

企画ID:1519833，1411347