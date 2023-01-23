『ワンピース [100-120]ラッセルレースワンピース(日本製)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 29分に出品され04月01日 11時 29分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:38185272

ショップ:Wonder apartment，ワンダーアパートメント

ブランド:nino，ニノ

商品名:[100-120]ラッセルレースワンピース(日本製)

カテゴリ:ワンピース/ドレス>ワンピース

ブランド品番:1191-02066-1

素材:レース:コットン60% ナイロン40% 裏地:コットン100%

原産国:日本

カラー:ネイビー，ピンク

サイズ:100cm，110cm，120cm