『PICHE ABAHOUSE / ピシェ アバハウス カラーヒールソフトパンプス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 05分に出品され03月18日 17時 05分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 この商品はセール価格です

16，500円 → 11，550円(30%off)



【カテゴリ】レディース > シューズ > パンプス

【カラー】ブラック/オフホワイト/ベージュ/マスタード

【サイズ】34/35/36/37/38/39/40

【実寸(cm)】サイズ:34，日本サイズ:22.0cm，ヒール:4.7cm，底幅:7.64cmサイズ:35，日本サイズ:22.5cm，ヒール:4.8cm，底幅:7.76cmサイズ:36，日本サイズ:23.0cm，ヒール:4.9cm，底幅:7.88cmサイズ:37，日本サイズ:23.5cm，ヒール:5cm，底幅:8cmサイズ:38，日本サイズ:24.0cm，ヒール:5.1cm，底幅:8.12cmサイズ:39，日本サイズ:24.5cm，ヒール:5.2cm，底幅:8.24cmサイズ:40，日本サイズ:25.0cm，ヒール:5.3cm，底幅:8.36cm

【素材】ブラック・ベージュ：やぎ革 オフホワイト・マスタード：羊革

【製造国】-

【基本情報】54441022017，ピシェ アバハウス

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ PICHE

ABAHOUSE

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アバハウス

カラーヒールソフトパンプス