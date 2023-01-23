『シャツ ブラウス コットンツイルチェックシャツブラウス【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 02時 12分に出品され04月24日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:68401010

ショップ:McGREGOR，マックレガー

ブランド:McGREGOR，マックレガー

商品名:コットンツイルチェックシャツブラウス

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:311172601

素材:綿100%

原産国:中国

カラー:その他9，その他10

サイズ:M，L

企画ID:1513054，1497108，1497106，1411347

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ シャツ

ブラウス

コットンツイルチェックシャツブラウス