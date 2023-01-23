『シャツ ブラウス Leaf Satin Shirts【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 09時 14分に出品され03月10日 09時 14分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:66782299

ショップ:BUNNY APARTMENT，バニーアパートメント

ブランド:VIAVANDA，ヴィアヴァンダ，BUNNY APARTMENT，バニーアパートメント

商品名:Leaf Satin Shirts

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:VD212SH0402

素材:本体:ポリエステル100%

原産国:中国

カラー:ホワイト，アイボリー

サイズ:FREE

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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