『リュック KELTY DAYPACK 2591918 (ケルティ)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月08日 14時 16分に出品され04月08日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:54063514

ショップ:JACK & MARIE，ジャックアンドマリー

ブランド:KELTY，ケルティ，JACK & MARIE，ジャックアンドマリー

商品名:KELTY DAYPACK 2591918 (ケルティ)

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:01634738/01634739/01634740/01634741/01634742

素材:CORDURAR 500D Nylon

原産国:フィリピン

カラー:ブラック，タン，オリーブ，ネイビー，キャメル

サイズ:ONE SIZE

企画ID:1581325

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

KELTY

DAYPACK

2591918

(ケルティ)