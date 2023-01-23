『NEW ERA CARRIER PACK LIGHT WEIGHT 35L ニューエラ キャリア パック ライトウェイト BLACK 13061348【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 06時 54分に出品され05月02日 06時 54分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
「ニューエラ」が展開するバックパックの中で最大級の容量を誇るキャリアパック。大容量かつ実用性のあるデザインで、タウンユースのみならずアウトドアシーン等でも活躍します。通常モデルよりも約35%軽量化された、ライトウェイトモデルです。ロゴはリフレクティブ仕様です。
・3層構造になったメイン収納部
・細分化されたインナーポケット
・ラップトップPCを保護する収納ポケット
・ドリンク等の携帯に便利なサイドポケット
・外側のストラップを活用し、スケートボードなどをアタッチ可能
・搭載ポケットは別売りのキャップキャリアもぴったり収納可能
容量：約35L
高さ：約500mm
幅：約340mm
奥行：約260mm
NEW ERA CARRIER PACK LIGHT WEIGHT 35L ニューエラ キャリア パック ライトウェイト BLACK 13061348
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落札価格8085円
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終了
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