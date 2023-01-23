『【特別価格・30%OFF】スピード 競泳水着 SCW12250F BL サイズ女M フレックスシグマ2セミオープンバックニースキン2 FINA承認【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 09時 53分に出品され03月11日 09時 53分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 毎日泳ぐマスターズスイマーのためのレディースセミオープンバックニースキン。

高い伸縮性とはっ水性、生地の厚みで快適なフィット感と速さを両立した「FLEX Σ II（フレックス・シグマ・ツー）」素材を採用。

陰影のある表面加工によってボディラインをカバーする効果も兼ね備えています。

背面は、体型をカバーし露出を軽減させ、安心感のあるセミオープンバックタイプ。

股関節に沿った切り替えにより、スムーズな足の動きを実現。



素材



FLEXΣII（ポリエステル85％・ポリウレタン15％）。



特徴



【パッドフック：あり】

別売りのパッドを装着するためのフック受けがついております。



【FINA承認モデル】