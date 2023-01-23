『ニット シャツレイヤード・フェザーヤーンニットトップス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 06時 07分に出品され03月31日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ZOZO問い合わせ番号:68819685
ショップ:RUIRUE BOUTIQUE，ルイルエブティック
ブランド:RUIRUE BOUTIQUE，ルイルエブティック
商品名:シャツレイヤード・フェザーヤーンニットトップス
カテゴリ:トップス>ニット/セーター
ブランド品番:CKN1157
素材:ニット部分: ナイロン77%， アクリル14%， ポリエステル9%， 布帛部分: ポリエステル95%， ポリウレタン5%
原産国:中国
カラー:ブラック，モカ，カーキ
サイズ:M，L
企画ID:1519832
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落札価格8085円
198 入札履歴
終了
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