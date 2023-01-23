『ニット シャツレイヤード・フェザーヤーンニットトップス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 06時 07分に出品され03月31日 06時 07分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:68819685

ショップ:RUIRUE BOUTIQUE，ルイルエブティック

ブランド:RUIRUE BOUTIQUE，ルイルエブティック

商品名:シャツレイヤード・フェザーヤーンニットトップス

カテゴリ:トップス>ニット/セーター

ブランド品番:CKN1157

素材:ニット部分: ナイロン77%， アクリル14%， ポリエステル9%， 布帛部分: ポリエステル95%， ポリウレタン5%

原産国:中国

カラー:ブラック，モカ，カーキ

サイズ:M，L

企画ID:1519832

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ ニット

シャツレイヤード・フェザーヤーンニットトップス