『リュック DAYLIFE／マルチポケットリュック 2192478【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 19時 37分に出品され04月11日 19時 37分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:72662922

ショップ:ALAND，エーランド

ブランド:DAYLIFE，デイライフ，ALAND，エーランド

商品名:DAYLIFE／マルチポケットリュック 2192478

カテゴリ:バッグ>バックパック/リュック

ブランド品番:192478

素材:ポリエステル

カラー:アイボリー，その他1

サイズ:FREE

企画ID:1581325，1533568，1523697

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ リュック

DAYLIFE／マルチポケットリュック

2192478