『トートバッグ バッグ ジャンヌ ストライプハンドル ラージジッパーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 06時 52分に出品され03月29日 06時 52分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:60032836
ショップ:LACOSTE，ラコステ
ブランド:LACOSTE，ラコステ
商品名:ジャンヌ ストライプハンドル ラージジッパーバッグ
カテゴリ:バッグ>トートバッグ
ブランド品番:NF3618YA
素材:ナイロン
原産国:中国
カラー:アイボリー，ブラック，ブラック×グリーン，ブラウン，ネイビー，ブルー系その他
サイズ:FREE
企画ID:1581325，1576732，1539709，1411347
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落札価格8085円
503 入札履歴
終了
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