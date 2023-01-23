『DRAPE A001 トートバッグ レディース MioFIRANO ミオフィラノ MF802701【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 03分に出品され04月15日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
たっぷりの収納力ながらソフトで軽量感のあるワンショルダートートバッグ。
丸みのあるコロンとしたフォルムで、持ち上げても崩れにくく安定感のあるデザイン。背面にはスマートフォンやパスケースの収納に便利なファスナーポケット付き。
ショルダーや両サイドに入ったドレープシルエットが、ゆったりリラックス感を演出するバッグです。
[ 仕様 ]
開閉：ファスナー
外ポケット：ファスナー×1(後)
内ポケット：オープン×1(前)、ファスナー×1(後)
商品詳細
サイズ ：高さ30cm(ハンドル+20cm) 幅36-42cm 底マチ0cm
重さ ：410g
素材 ：表地=合成皮革 / 裏地=ポリエステル・合成皮革
付属 ：なし
ブランド：MioFIRANO
商品番号：MF802701
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落札価格8085円
136 入札履歴
終了
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