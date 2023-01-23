『DRAPE A001 トートバッグ レディース MioFIRANO ミオフィラノ MF802701【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 03分に出品され04月15日 11時 03分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 たっぷりの収納力ながらソフトで軽量感のあるワンショルダートートバッグ。

丸みのあるコロンとしたフォルムで、持ち上げても崩れにくく安定感のあるデザイン。背面にはスマートフォンやパスケースの収納に便利なファスナーポケット付き。

ショルダーや両サイドに入ったドレープシルエットが、ゆったりリラックス感を演出するバッグです。





[ 仕様 ]



開閉：ファスナー

外ポケット：ファスナー×1(後)

内ポケット：オープン×1(前)、ファスナー×1(後)



商品詳細



サイズ ：高さ30cm(ハンドル+20cm) 幅36-42cm 底マチ0cm

重さ ：410g

素材 ：表地=合成皮革 / 裏地=ポリエステル・合成皮革

付属 ：なし

ブランド：MioFIRANO

商品番号：MF802701



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