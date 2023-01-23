『tシャツ Tシャツ ベーシックフレンチスリーブプルオーバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 08時 04分に出品され03月06日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在768件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ZOZO問い合わせ番号:74673381

ショップ:Whim Gazette，ウィムガゼット

ブランド:Whim Gazette，ウィムガゼット

商品名:ベーシックフレンチスリーブプルオーバー

カテゴリ:トップス>Tシャツ/カットソー

ブランド品番:WGZ1031506A0004

素材:綿100%

原産国:日本

カラー:オフホワイト，チャコールグレー

サイズ:FREE

企画ID:1593541，1593531，1586963，1586883，1565558

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ tシャツ

Tシャツ

ベーシックフレンチスリーブプルオーバー