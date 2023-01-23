『エース カナナプロジェクト ショルダーバッグ 大 カナナモノグラム 2nd 母の日 ギフト プレゼント 67342【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 04時 57分に出品され04月21日 04時 57分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在472件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 美しい光沢が洗練された印象の『モノグラム』リモデルバージョン。長財布やスマホなど、必要最小限の小物の収納に便利な横型ショルダー。街歩きや観光に最適なコンパクトサイズ。



・ブランド：カナナプロジェクト

・シリーズ：カナナモノグラム 2nd

・商品：ショルダーバッグ 67342

・品番：67342

・サイズ：（約）H24×W32×D10cm

・重量：約310g

・容量：約5リットル

・素材：ポリエステル100dn ジャガード／PU加工

・機能：B5サイズ収納可／バーテクトポケット／セーフティロック／オーガナイザーポケット



※写真に写っている収納物はイメージで、付属品ではありません。

※商品の色はお使いのディスプレイなどにより実際と多少見え方が異なる場合がございますので予めご了承ください。

※仕様は予告なく変更される場合がございます。

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