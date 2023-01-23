『シャツ ブラウス PENDLETON / ブレイディド チュニック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 14時 12分に出品され04月23日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
『セール実施中』
ZOZO問い合わせ番号:72289519
ショップ:B:MING LIFE STORE by BEAMS，ビーミングライフストアバイビームス
ブランド:PENDLETON，ペンドルトン，B:MING by BEAMS，ビーミングバイビームス
商品名:PENDLETON / ブレイディド チュニック
カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス
ブランド品番:93-11-0396-964
素材:再生繊維 (セルロース)45％ ポリエステル35％ レーヨン20％
原産国:中国製
カラー:イエロー系その他5，オレンジ
サイズ:ONE SIZE
企画ID:1576153，1576152，1565558，1557657，1544604
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落札価格8085円
408 入札履歴
終了
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