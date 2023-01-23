『シャツ ブラウス PENDLETON / ブレイディド チュニック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月23日 14時 12分に出品され04月23日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:72289519

ショップ:B:MING LIFE STORE by BEAMS，ビーミングライフストアバイビームス

ブランド:PENDLETON，ペンドルトン，B:MING by BEAMS，ビーミングバイビームス

商品名:PENDLETON / ブレイディド チュニック

カテゴリ:トップス>シャツ/ブラウス

ブランド品番:93-11-0396-964

素材:再生繊維 (セルロース)45％ ポリエステル35％ レーヨン20％

原産国:中国製

カラー:イエロー系その他5，オレンジ

サイズ:ONE SIZE

企画ID:1576153，1576152，1565558，1557657，1544604

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ シャツ

ブラウス

PENDLETON

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ブレイディド

チュニック