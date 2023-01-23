『サンダル 【WEB限定】スマートライン サンダル50●↑【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 04分に出品され03月25日 15時 04分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ZOZO問い合わせ番号:73589440

ショップ:Odette e Odile，オデット エ オディール

ブランド:Odette e Odile，オデットエオディール

商品名:【WEB限定】スマートライン サンダル50↑

カテゴリ:シューズ>サンダル

ブランド品番:45142991477

素材:シルバー；靴の甲部分：合成皮革使用 ブラック；靴の甲部分：主素材 生地 ブラウン；靴の甲部分：主素材 生地 レッド；靴の甲部分：主素材 生地

カラー:ブラック，ブラウン，レッド，シルバー

サイズ:22cm，22.5cm，23cm，23.5cm，24cm，24.5cm，25cm

カテゴリ ファッション

レディースファッション

シューズ タグ サンダル

【WEB限定】スマートライン

サンダル50●↑