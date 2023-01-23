『ポーター シーレ ウエストバッグ(S) 598-09646 ボディバッグ 吉田カバン PORTER CIRE WAIST BAG(S) ウエストポーチ 斜めがけ メンズ レディース 軽量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 42分に出品され03月26日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 吉田カバン/吉田かばん/PORTER/ポーター/CIRE/シーレ/WAIST BAG(S)/ウエストバッグ/ウエストポーチ/斜め掛け/斜めがけ/ボディバッグ/小さめ/コンパクト/軽量/軽い/ボンディング加工/ナイロン/リップストップ/黒/ブラック/撥水/カジュアル/ブランド/日本製/メンズ/レディース/送料無料



独特の光沢感とソフトな風合いが魅力のナイロンリップストップ生地を使用した『CIRE/シーレ』シリーズのコンパクトウエストバッグ。



表地 ｜70Dナイロンリップストップ

（表面：ウレタンコート）

（裏面：ポリエステル綿ボンディング加工）

裏地 ｜ナイロンオックス（アクリルコーティング）

サイズ｜本体：約 W350（本体）/240（収納部）×H140×D100（mm）

収納口：約 240（mm）

ウエストストラップ：全長 約 1550（mm）［本体：350（mm）＋ストラップ：最長 約 1200（mm）］×幅 約 40（mm）

重量 ｜約 165グラム

生産国｜日本



※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ポーター

シーレ

ウエストバッグ(S)

598-09646

ボディバッグ

吉田カバン

PORTER

CIRE

WAIST

BAG(S)

ウエストポーチ

斜めがけ

メンズ

レディース

軽量