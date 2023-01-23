『ポーター シーレ ウエストバッグ(S) 598-09646 ボディバッグ 吉田カバン PORTER CIRE WAIST BAG(S) ウエストポーチ 斜めがけ メンズ レディース 軽量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 03時 42分に出品され03月26日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,085円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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独特の光沢感とソフトな風合いが魅力のナイロンリップストップ生地を使用した『CIRE/シーレ』シリーズのコンパクトウエストバッグ。
表地 ｜70Dナイロンリップストップ
（表面：ウレタンコート）
（裏面：ポリエステル綿ボンディング加工）
裏地 ｜ナイロンオックス（アクリルコーティング）
サイズ｜本体：約 W350（本体）/240（収納部）×H140×D100（mm）
収納口：約 240（mm）
ウエストストラップ：全長 約 1550（mm）［本体：350（mm）＋ストラップ：最長 約 1200（mm）］×幅 約 40（mm）
重量 ｜約 165グラム
生産国｜日本
※サイズは当店計測サイズとなります。商品により、若干の個体差が生じます。
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落札価格8085円
152 入札履歴
終了
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